Ртутные выходные в Гомеле

Только за субботу отделениям службы химической и радиационной защиты МЧС удалось собрать объём жидкого металла, которого хватило бы на производство 750 бытовых градусников.

Пары ядовитого вещества к счастью никому не причинили вреда. Во дворе пятиэтажного дома бдительные жители заподозрили неладное около трёх часов дня. Ртуть здесь была разлита небольшими лужицами на расстоянии в 25 метров: от первого до третьего подъезда. Спасатели собрали целый килограмм металла.

Однако на этом ртутные рекорды не закончились. Уже через три часа разлив жидкого металла обнаружили в другом конце того же микрорайона Гомеля. Выехавшее на место отделение добавило к дневному улову ещё свыше 400 граммов ртути.

Руслан Габрилёв пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС:

Обычно мы находим ртуть в каких-то закупоренных стеклянных колбах или резиновых грушах при разборке старых строений в подвалах или чуланах. Однако, этот случай необычный, потому что ртуть была разбросана около подъездов дома, то есть её кто-то разбивал целенаправленно.

Полтора килограмма ртути — столько гомельским спасателям не приходилось видеть уже несколько лет. Но больше специалистов смущает другой факт: две крупные находки в один день и в одном микрорайоне. Случайность это или закономерность – выясняет следствие.