Пожар на Плеханова в Минске. Эвакуированы 16 человек

Новости Беларуси. Пожар в одной из квартир по улице Плеханова в Минске произошёл вчера вечером. Спасателей вызвали жильцы дома.

К моменту прибытия спасателей с балкона пятого этажа двенадцатиэтажного дома уже шёл густой дым. В горевшей квартире проживает пенсионерка. Жильё она покинула самостоятельно. Хозяйка квартиры доставлена в больницу с диагнозом отравление продуктами горения.

В результате пожара повреждено домашнее имущество, закопчены стены и потолок в жилой комнате. Спасатели эвакуировали 16 человек, все они жильцы верхних этажей. Предполагаемая причина инцидента – брошенная сверху непотушенная сигарета.

Напомним, крупный пожар на улице Плеханова произошёл зимой прошлого года. На 9 этаже загорелось сразу несколько квартир. Чуть позже стало известно, что в этом доме произошел взрыв бытового газа и пожар в нескольких квартирах на последнем этаже (смотрите видео).