Последствия урагана в Минске: дерево травмировало пенсионерку, разбиты машины

Новости Беларуси. В Минске ликвидируют последствия урагана. Накануне буквально за полчаса стихия повалила десятки деревьев. Одно из них травмировало пенсионерку. С улицы Неждановой ее госпитализировали с ушибом грудной клетки.

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:

Спасателям пришлось выезжать на один случай, где дерево упало на женщину. К счастью, деблокировать ее не пришлось, однако скорая забрала ее в больницу с различными травмами.

Сергей Корчевский, заведующий нейрохирургическим отделением Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии:

Чувствует она себя неплохо, травма позвоночника не осложненная. Это значит, что она не нуждается в оперативном лечении. Состояние ее компенсированное, то есть все органы и системы организма работают в обычном режиме.

Досталось и припаркованным автомобилям. Под завалами ветвей оказались три машины. Спасателям в спешном порядке пришлось освобождать проезд к посольству Латвийской Республики. Дерево перегородило путь на улице Дорошевича.

В Минской области из-за сильного ветра на время пропало электричество в 90 населенных пунктах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.