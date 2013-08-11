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Подозреваемый в убийстве сотрудницы ЦИК пытался свести счёты с жизнью

11 августа 2013 13:30
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Новости Беларуси. Сотрудница Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Светлана Хиневич стала жертвой наркозависимого минчанина.

Напомним, тело женщины с многочисленными колото-резаными ранами в собственной квартире обнаружил сын. Следователи однозначно заявили: убийство носит бытовой характер и никак не связано с профессиональной и общественной деятельностью потерпевшей (смотрите видео). Как выяснилось позже, предполагаемый убийца – 35-летний сосед погибшей по подъезду. Мужчина ранее не судим.

Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску (в интервью агентству «Интерфакс-Запад»):
Подозреваемый был обнаружен по месту жительства в бессознательном состоянии, с множественными резаными ранами, острой кровопотерей и госпитализирован. Характер ранений дает основания полагать, что он предпринял попытку суицида.

В пятницу мужчина пришёл в себя. В присутствии адвоката с ним начаты предусмотренные законом следственные действия. По делу назначено более 20 экспертиз.

# происшествия # Убийство

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