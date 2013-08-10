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В Испании и Франции задержаны 75 человек, подозреваемые в торговле людьми

10 августа 2013 16:10
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В Европе раскрыта крупная сеть по торговле людьми. Операция проходила в Испании и Франции. В результате задержано 75 подозреваемых. Среди них и предполагаемые главари группировки, которые находились в Барселоне.

Преступная организация занималась переправкой мигрантов из Китая в Европу (в основном в Великобританию) и в Соединенные Штаты. За свои услуги подозреваемые брали с граждан Китая по 40 тысяч евро.

В ходе операции было также изъято более 80 поддельных паспортов, деньги и оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Криминал # Криминал

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