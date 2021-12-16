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Под Пуховичами водитель на Rover сбил местного жителя. Пешеход в реанимации

16 декабря 2021 13:19
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Новости Беларуси. В Пуховичском районе автомобиль Rover наехал на 54-летнего местного жителя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Под Пуховичами водитель на Rover сбил местного жителя. Пешеход в реанимации-1

Происшествие случилось в городском поселке Свислочь на улице Партизанской. Мужчина пересекал дорогу по пешеходному переходу. Ехавший в это время водитель его не пропустил и сбил. Участок дороги освещен не был, но на сумке пострадавшего присутствовал светоотражающий элемент. Мужчина в реанимации. Проводится проверка.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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