Под Пуховичами водитель на Rover сбил местного жителя. Пешеход в реанимации

Новости Беларуси. В Пуховичском районе автомобиль Rover наехал на 54-летнего местного жителя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Пуховичском районе автомобиль Rover наехал на 54-летнего местного жителя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Происшествие случилось в городском поселке Свислочь на улице Партизанской. Мужчина пересекал дорогу по пешеходному переходу. Ехавший в это время водитель его не пропустил и сбил. Участок дороги освещен не был, но на сумке пострадавшего присутствовал светоотражающий элемент. Мужчина в реанимации. Проводится проверка.