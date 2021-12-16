Под Пуховичами водитель на Rover сбил местного жителя. Пешеход в реанимации

Происшествие случилось в городском поселке Свислочь на улице Партизанской. Мужчина пересекал дорогу по пешеходному переходу. Ехавший в это время водитель его не пропустил и сбил. Участок дороги освещен не был, но на сумке пострадавшего присутствовал светоотражающий элемент. Мужчина в реанимации. Проводится проверка.