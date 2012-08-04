Жительница 12 этажа по улице Притыцкого в Минске, которую 5 лет заливает, пожаловалась на форуме СТВ

Новости Беларуси. Квартиру жительницы последнего, 12 этажа в доме по улице Притыцкого постоянно затапливает после дождя. Минчанка не раз обращалась в ЖРЭО района. В ответ ей присылали письма. Квартира на контроле, сообщалось в них. 30 июля Ирина Явгель написала на форум сайта СТВ.

Ирина Явгель, потерпевшая:

Я такого не видела, чтобы люстра фонтанировала. Одновременно хлынуло отовсюду: из потолка, розеток, по трубам.

Во время ливня 19 июля прорвало трубу и весь 12 этаж затопило. На помощь жительница 92-го дома позвала не только аварийную службу, но и родственников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Тарасевич, племянница потерпевшей:

Не успела ещё зайти в квартиру, а у меня уже все ноги были мокрые. Чёрная вода текла в большое ведро. И запах стоял невыносимый.

Войну со стихией и с коммунальными службами Ирина ведёт не первый год. К мирному решению стороны не могут прийти уже 5 лет. В квартире сырость и плесень чувствуют себя как дома. В 2008 - рабочие заделали стыки. Но квартиру как заливало, так и заливает. Стены просырели насквозь. Пришлось выбросить мягкий уголок и телевизор. Из-за плохих условий из 4-комнатной квартиры уехала дочь Ирины с внуками.

Ирина Явгель:

Накануне потопа, за неделю, в этой квартире был выполнен ремонт. Купили и поклеили дорогие обои. Обработали потолок - закрасился. Плинтуса зашпаклевали. Уже 5 лет не успеваю из-за плесени переделывать ремонт. Не успеем поклеить - опять затекает.

В ЖРЭО №2 специалисты долго искали причину для выполнения работ. К счастью, квартира застрахована.

Екатерина Кузнецова заместитель начальника производственного отдела ЖРЭО №2 Фрунзенского района Минска:

Собственник проинформирован, что в 3-ем квартале мы будем проводить работы по утеплению. В двух квартирах ливнями был разорван трубопровод. Его мы поменяли, провели обследование. Заливать квартиру не будет. В августе будем выполнять работы по утеплению.

Ирина Явгель:

Мне пишут: извините за временные неудобства. Я, конечно, уважаю их за такое отношение ко мне, но хотелось бы, чтобы эти временные неудобства закончились. А они у меня не прекращаются.

Ждать осталось недолго по сравнению с теми годами, которые Ирина тщетно пыталась избавиться от сырости. Жаль только, страховка не покроет все расходы, а ремонт не восстановит моральный ущерб и здоровье.