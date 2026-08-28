По предварительным данным, 28 августа около 13:00 на трассе Р‑48 «Ворона – Ошмяны – Юратишки – Ивье» (рядом с деревней Семенки) водитель автомобиля Voyah (мужчина 45 лет) на изгибе дороги выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с машиной Nissan, которой управлял 36‑летний водитель. Об этом сообщает официальный Telegram-канал УВД Гродненского облисполкома.

В результате аварии 38‑летняя пассажирка Nissan погибла на месте. В больницу для оказания медицинской помощи доставлены двое детей 7 и 10 лет, ехавших в Nissan, а также пассажирка автомобиля Voyah.

По факту аварии проводится проверка. Стоит отметить, что в Nissan имелось одно детское кресло, хотя в машине перевозили двоих детей младше 12 лет.

Фото: Telegram-канал УВД Гродненского облисполкома.