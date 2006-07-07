Не зная броду не ходи в воду

В Минске с наступлением купального сезона увеличилось число несчастных случаев на воде. В июне - начале июля утонули 16 человек. Это в 5 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили в городской организации Белорусского республиканского общества спасения на водах (ОСВОДе), детей, к счастью, в этой печальной статистике нет. 70% трагических случаев произошло по причине нахождения людей в воде в нетрезвом состоянии. Гибнут также чересчур уверенные в себе люди, которые либо не умеют плавать, либо не могут рассчитать свои силы, - отмечают специалисты.

Купание в специально отведенных местах и соблюдение правил поведения на воде позволит избежать несчастных случаев. В настоящее время спасательные станции городской организации ОСВОДа работают на 8 водоемах, есть и маневренно-поисковая группа. В Минске и окрестностях столицы расположено 14 водохранилищ, 10 из них - в черте города. Самое большое и глубокое - Заславское водохранилище. Его площадь --более 3 тыс. га (в то время как общая площадь всех - свыше 4 тыс.), а глубина - 3,5 м. Протяженность береговых линий всех водоемов превышает 200 км.