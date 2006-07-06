Наша служба и опасна и трудна, и на первый взгляд как будто не видна...

В Гродненской области сотрудниками оперативно-дежурной службы милиции по <горячим> следам раскрыто разбойное нападение.

Потерпевший - гражданин Новицкий рассказал, что на днях у него угнали автомобиль. <Я обратился в милицию, они среагировали достаточно чётко. И в результате их действий, за сутки автомобиль был найден>.

Милиционеры дежурной части УВД - одни из немногих, кто находится на работе и в будни, и в праздники. В эти дни они отмечают свой профессиональный праздник - 40-летие службы.

:За сутки дежурному УВД Александру Хвалене поступает около 300 телефонных звонков. У него - вся информация о происшествиях и преступлениях со всей области. Такую нагрузку выдержит не каждый, говорит Александр Иванович. Ведь кроме служебных обязанностей, приходится быть и хорошим психологом.

Именно от работников оперативно-дежурной службы зависит насколько быстро будет пойман преступник. Промедлили иногда даже несколько секунд - и злоумышленник скрылся. Поэтому после поступления тревожного сигнала, дежурный должен действовать оперативно и точно сориентировать наряды милиции и направить их к месту происшествия.