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Проспект Независимости ушел под воду. На время

07 июля 2006 11:59
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Вода едва не перекрыла движение на проспекте Независимости. Прорыв магистрального водопровода с холодной водой произошел 7 июля около 10 часов утра у часового завода <Луч>. Виновниками аварии стали строители. При подготовке котлована для жилого дома на улице Натуралистов экскаваторщик повредил под землей трубу диаметром более полуметра. Напор воды был настолько сильным, что в считанные минуты она заполнила практически весь квартал. Жители района без водоснабжения остались всего на 40 минут. Удалось оперативно подключить дома к соседнему водопроводу. Неудобства испытали главным образом водители. Практически вся проезжая часть оказалась под водой.
# происшествия

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