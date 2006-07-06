В результате взрыва маршрутного такси в Тирасполе погибли 8 человек

Не исключено, что число жертв теракта может возрасти. Ранения получили свыше 20 человек. По предварительным данным, причиной трагедии стала бомба с электромагнитным взрывателем. Специалисты категорически исключают взрыв бензобака, поскольку микроавтобус работал на дизельном топливе. <Скорее всего, изготовленную бомбу злоумышленники везли к месту теракта. Но взрыватель сработал раньше времени, возможно, от случайного электромагнитного импульса. Таким образом, можно сказать, что готовился террористический акт или громкое заказное убийство. Это предстоит выяснить следствию>, - заявили в Министерстве внутренних дел Приднестровья. Взрыв в маршрутке произошел утром 6 июля на одном из перекрестков города, сообщает ИТАР-ТАСС.