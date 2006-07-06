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В результате взрыва маршрутного такси в Тирасполе погибли 8 человек

06 июля 2006 14:38
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Не исключено, что число жертв теракта может возрасти. Ранения получили свыше 20 человек. По предварительным данным, причиной трагедии стала бомба с электромагнитным взрывателем. Специалисты категорически исключают взрыв бензобака, поскольку микроавтобус работал на дизельном топливе. <Скорее всего, изготовленную бомбу злоумышленники везли к месту теракта. Но взрыватель сработал раньше времени, возможно, от случайного электромагнитного импульса. Таким образом, можно сказать, что готовился террористический акт или громкое заказное убийство. Это предстоит выяснить следствию>, - заявили в Министерстве внутренних дел Приднестровья. Взрыв в маршрутке произошел утром 6 июля на одном из перекрестков города, сообщает ИТАР-ТАСС.
# происшествия

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