Напротив Лошицкого парка опрокинулся грузовик, а на Кирова столкнулись пять автомобилей

Новости Беларуси. Крупное ДТП напротив Лошицкого парка. На улице Чижевских рядом с домом № 23 опрокинулся грузовик, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Причины происшествия выясняются. Очевидцы говорят, что водитель мог быть пьян. Движение было затруднено в обоих направлениях.

А в центре Минска на улице Кирова столкнулись пять автомобилей.