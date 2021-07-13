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Напротив Лошицкого парка опрокинулся грузовик, а на Кирова столкнулись пять автомобилей

13 июля 2021 19:44
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Новости Беларуси. Крупное ДТП напротив Лошицкого парка. На улице Чижевских рядом с домом № 23 опрокинулся грузовик, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Напротив Лошицкого парка опрокинулся грузовик, а на Кирова столкнулись пять автомобилей-1

Причины происшествия выясняются. Очевидцы говорят, что водитель мог быть пьян. Движение было затруднено в обоих направлениях. 

А в центре Минска на улице Кирова столкнулись пять автомобилей.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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