В Дзержинском районе нога ребёнка застряла в раме велосипеда. Понадобилась помощь спасателей

Новости Беларуси. ЧП в Дзержинском районе. Нога ребенка застряла в раме велосипеда в агрогородке Волма, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

До прибытия спасателей родственники мальчика пытались самостоятельно освободить конечность. Левая нога была зажата между рамой и педалью велосипеда. В итоге спасатели открутили педали и вскоре освободили мальчика. В медицинской помощи ребенок не нуждался.