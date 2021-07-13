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В Дзержинском районе нога ребёнка застряла в раме велосипеда. Понадобилась помощь спасателей

13 июля 2021 13:59
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Новости Беларуси. ЧП в Дзержинском районе. Нога ребенка застряла в раме велосипеда в агрогородке Волма, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Дзержинском районе нога ребёнка застряла в раме велосипеда. Понадобилась помощь спасателей-1

До прибытия спасателей родственники мальчика пытались самостоятельно освободить конечность. Левая нога была зажата между рамой и педалью велосипеда. В итоге спасатели открутили педали и вскоре освободили мальчика. В медицинской помощи ребенок не нуждался.

# Спасение # происшествия # Фотофакт

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