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В деревне Пашковичи случился пожар на полигоне промышленных отходов

24 мая 2017 14:11
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Новости Беларуси. Более двух с половиной часов потребовалось спасателям, чтобы потушить пожар на полигоне промышленных отходов около деревни Пашковичи Минского района. Сообщение о возгорании поступило накануне вечером.

В деревне Пашковичи случился пожар на полигоне промышленных отходов-1

Для ликвидации чрезвычайного происшествия было направлено 14 единиц техники,

площадь пожара была достаточно большой – 350 квадратных метров.

В деревне Пашковичи случился пожар на полигоне промышленных отходов-4

Пострадавших нет. Согласно специалистам,

возможная причина ЧП – поджог.

Виновных ищут, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Пожар в Минской области

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