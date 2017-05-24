В деревне Пашковичи случился пожар на полигоне промышленных отходов

Новости Беларуси. Более двух с половиной часов потребовалось спасателям, чтобы потушить пожар на полигоне промышленных отходов около деревни Пашковичи Минского района. Сообщение о возгорании поступило накануне вечером.
Новости Беларуси. Более двух с половиной часов потребовалось спасателям, чтобы потушить пожар на полигоне промышленных отходов около деревни Пашковичи Минского района. Сообщение о возгорании поступило накануне вечером.
Для ликвидации чрезвычайного происшествия было направлено 14 единиц техники,
площадь пожара была достаточно большой – 350 квадратных метров.
Пострадавших нет. Согласно специалистам,
возможная причина ЧП – поджог.
Виновных ищут, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.