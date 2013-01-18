На строительной площадке в Гродно опрокинулся автоподъемник с тремя рабочими. 1 человек погиб

Новости Беларуси. ЧП в Гродно. На строительной площадке опрокинулся автоподъемник с тремя рабочими. Трагедия произошла на одной из строительных площадок областного центра. При разборе старого здания монтажная вышка с тремя рабочими опрокинулась.

Строители, находящиеся на платформе, упали с 10-тиметровой высоты. При этом сверху их еще засыпало кирпичами. Первыми на помощь пришли коллеги из строящегося по соседству гипермаркета. Одного из пострадавших удалось вытащить собственными силами.

Александр Петрович, очевидец:

Я был в прорабской. Услышал голоса, люлька уже обрушилась. Подошел, люди начали сбегаться. Увидели, что трех человек зажало. Одному пострадавшему оказали помощь, вытащили с работником организации. Дождались приезда скорой помощи, МЧС. Далее посодействовали им.

В результате один человек погиб на месте, двое с тяжелыми травмами доставлены в больницу скорой помощи. Выяснить все обстоятельства ЧП пока не представляется возможным. Сотрудники МЧС и правоохранители от каких-либо комментариев отказываются.

Выяснить в каком состоянии пострадавшие невозможно. Врачи отказываются предоставить какую-либо информацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас на месте ЧП работают оперативники. Выясняют все обстоятельства случившегося. Не исключено, что к трагедии привело грубое нарушение техники безопасности при разборке здания.