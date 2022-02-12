Пьяный мужчина попытался ранить милиционера. Наряд был вынужден воспользоваться табельным оружием

Новости Беларуси. Семейный скандал с последствиями. Милицейский наряд 12 февраля был вызван в деревню Кухтичи, которая находится в Узденском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около полудня 38-летний нарушитель спокойствия успел покинуть дом, возле которого его и застал участковый. Мужчина явно был пьян и на уговоры не реагировал. Увидев милиционеров, он направился в их сторону с ножом в руках. Им ничего не оставалось, как применить табельное оружие.