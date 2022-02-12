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Пьяный мужчина попытался ранить милиционера. Наряд был вынужден воспользоваться табельным оружием

12 февраля 2022 20:32
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Новости Беларуси. Семейный скандал с последствиями. Милицейский наряд 12 февраля был вызван в деревню Кухтичи, которая находится в Узденском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Пьяный мужчина попытался ранить милиционера. Наряд был вынужден воспользоваться табельным оружием-1

Около полудня 38-летний нарушитель спокойствия успел покинуть дом, возле которого его и застал участковый. Мужчина явно был пьян и на уговоры не реагировал. Увидев милиционеров, он направился в их сторону с ножом в руках. Им ничего не оставалось, как применить табельное оружие.  

Пьяный мужчина попытался ранить милиционера. Наряд был вынужден воспользоваться табельным оружием-4

Дебошир был ранен в ногу. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.  

# Нападение # происшествия # Фотофакт

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