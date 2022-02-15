Mercedes разорвало на части. Подробности смертельного ДТП в Минске

Новости Беларуси. Подробности смертельного ДТП на МКАД, произошедшего ночью 15 февраля, рассказали правоохранители. В результате аварии от удара автомобиль разорвало на части, водитель, 31-летний молодой человек, скончался на месте. Установлено, что находящийся за рулем мужчина не справился с управлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ярослав Жук, начальник оперативно-дежурной службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Водитель 1991 года рождения, управляя легковым автомобилем Mercedes, двигаясь по внешнему кольцу МКАД со стороны Игуменского тракта в направлении Партизанского проспекта, на 13-м километре не справился с управлением транспортного средства, совершил съезд вправо по ходу движения в кювет, где совершил наезд на придорожное дерево. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. Водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.