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На площади Победы в Минске сильный дождь потушил Вечный огонь

10 июня 2013 10:07
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Новости Беларуси. Ливни по всей стране прошли накануне. В очередной раз статус самого мокрого города Беларуси подтвердил Новогродук. Непогода похозяйничала и в Минске. На площади Победы сильный дождь потушил Вечный огонь. Эту информацию подтвердили в Мингазе.

Аварийную службу вызвали жители близлежащих домов. На то, чтобы вновь зажечь пламя, понадобилось примерно полчаса.

Подобные инциденты хоть и редко, но все же происходят. Потушить Вечный огонь способны мощный ливень либо сильные порывы ветра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Погода в Беларуси

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