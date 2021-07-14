На Могилёвской столкнулись скутер и легковушка, одного человека госпитализировали

Новости Беларуси. На минском перекрестке в утреннем ДТП пострадал скутерист, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель двухколесного транспорта двигался по улице Могилевской со стороны Аранской. На пересечении с Володько при повороте налево он столкнулся со встречным автомобилем Mazda.