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На Могилёвской столкнулись скутер и легковушка, одного человека госпитализировали

14 июля 2021 15:13
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Новости Беларуси. На минском перекрестке в утреннем ДТП пострадал скутерист, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Могилёвской столкнулись скутер и легковушка, одного человека госпитализировали-1

Водитель двухколесного транспорта двигался по улице Могилевской со стороны Аранской. На пересечении с Володько при повороте налево он столкнулся со встречным автомобилем Mazda.

На Могилёвской столкнулись скутер и легковушка, одного человека госпитализировали-4

В результате скутерист получил травмы и был госпитализирован. Проводится проверка.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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