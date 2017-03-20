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На автодороге Алексеевка – Бордиловка водитель без прав не справился с управлением автомобиля

20 марта 2017 14:03
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Новости Беларуси. К чрезвычайным происшествиям. Авария в Минском районе. Двадцатилетний водитель-бесправник на автодороге Алексеевка-Бардилавка неправильно выбрал скорость движения,

На автодороге Алексеевка – Бордиловка водитель без прав не справился с управлением автомобиля -1

на закруглении дороги не справился с управлением и перевернулся.

В результате происшествия молодой человек получил травмы и был госпитализирован. Известно, что ремнем безопасности водитель пристегнут не был, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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