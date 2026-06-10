Прокуратура отменила госзакупку сельхозтехники на 1,9 млн для сельхозпредприятия

Прокуратура Брестской области отменила незаконные процедуры государственных закупок сельхозтехники на 1,9 миллиона рублей, передает БЕЛТА.

Сотрудники прокуратуры Брестской области установили факты нарушения законодательства о государственных закупках в ходе приобретения аграрным предприятием техники на сумму ориентировочно 1,9 млн рублей. Сообщается, что приглашения к участию в электронных аукционах на приобретение сельхозтехники не содержали сведения касаемо обязательных дополнительных требований к участникам, предусмотренные законодательством о госзакупках (ч.3 п.п.1.7 п.1 постановления Совмина Беларуси от 15.06.2019 №395). К тому же, установленные в аукционных документах условия применения преференциальной поправки представлены не в соответствии с действующей редакцией закона Беларуси «О борьбе с коррупцией».

Из-за нарушений потенциальные участники были введены в заблуждение относительно предъявляемых в отношении них критериев, условий применения преференциальной поправки, что формировало условия к неэффективному расходованию бюджетных средств.

Областной прокуратурой внесено руководителю предприятия предписание, в рамках которого требуется устранить выявленные нарушения. 6 незаконных процедур государственных закупок отменены, начато привлечение виновных лиц к дисциплинарной и административной ответственности.

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