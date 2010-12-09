Мощнейший циклон в Европе: пробки длиной в 400 км образовались во Франции

Европа продолжает оставаться во власти мощного циклона. Сильные снегопады практически парализовали жизнь столицы Франции. На дорогах настоящий хаос, на некоторых трассах общая протяженность заторов — более 400 километров.

В двух крупнейших аэропортах отменено более 100 авиарейсов. Пассажиров пытаются расселить в гостиницы, но мест на всех не хватает.

Непростая ситуация в центральной части Германии. Гололедица нарушила движение не только на автобанах, но и на улицах многих городов. Количество аварий возросло в несколько раз.

Во власти необычно низкой температуры находится и Великобритания. В некоторых районах Шотландии и на севере Англии столбик термометра опустился до -20 градусов. От переохлаждения погибли как минимум 9 человек. Закрыты около тысячи школ и детских садов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».