Металл остался в Беларуси

Около 20 тысяч долларов США могли получить контрабандисты, нелегально переправлявшие в Россию лом цветных металлов.

Два грузовика с контрафактным товаром успели преодолеть расстояние более 200 километров от Бобруйска до Мстиславля. До границы оставалось всего ничего, когда в дело вмешалась милиция.

К присутствию людей в форме на Могилёвском втормете уже привыкли. Милиционеры приграничных районов области с конфискованным металлом наведываются сюда чуть ли не каждую неделю. Продавать цветной лом в России - дело выгодное. Металл и самой Беларуси нужен, а значительная его часть украдена. В деревнях металлическая утварь - самый желанный объект воровских мечтаний. В отделения милиции поступают десятки заявлений о пропавших умывальниках, печках и даже обыкновенных чайниках.

Большинство контрабандистов предпочтение отдают перевозкам на микроавтобусах - больше шансов сквозь милицейские кордоны просочится.

Каждая такая машина сопровождается тремя-четырьмя легковушками. Они идут по всему маршруту следования контрабандного груза. Проверяют наличие милицейских постов. Если милиция есть, подают сигнал водителям с помощью раций. В этот раз их техническая оснащённость не помогла. Милиция остановила сначала одну машину, потом и другую нашли. Перепуганный водитель бросил ее в лесу. Сейчас владельцев груза кроме его конфискации ждёт внушительный штраф. Но правоохранители не удивятся, если спустя какое-то время на контрабандной тропе вновь встретят этих же людей. Прибыль перекрывает все штрафные санкции.

Пока же сообщения о контрабанде металла в милицейских сводках так и пестрят. И никто даже приблизительно не представляет, сколько лома всё-таки пересекает белорусско-российскую границу.