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У троих жителей Пуховичского района изъято более 55 тысяч петард

14 декабря 2006 11:41
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Они пытались сбыть контрафактную пиротехническую продукцию на столичном рынке "Экспобел". Сотрудники милиции обнаружили и остаток этой партии - в одном из гаражей в Боровлянах под Минском. По этому факту проводится разбирательство. Напомним, накануне рождественских и новогодних праздников сотрудники милиции и МЧС усилили контроль за реализацией пиротехнических средств, проводятся совместные рейды по пресечению незаконной торговли. В Беларусь в основном поступает пиротехническая продукция китайского и польского производства. Контрафактная пиротехника не соответствует требованиям безопасности, не имеет сопроводительной документации, не прошла необходимых испытаний.
# происшествия

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