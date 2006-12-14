У троих жителей Пуховичского района изъято более 55 тысяч петард

Они пытались сбыть контрафактную пиротехническую продукцию на столичном рынке "Экспобел". Сотрудники милиции обнаружили и остаток этой партии - в одном из гаражей в Боровлянах под Минском. По этому факту проводится разбирательство. Напомним, накануне рождественских и новогодних праздников сотрудники милиции и МЧС усилили контроль за реализацией пиротехнических средств, проводятся совместные рейды по пресечению незаконной торговли. В Беларусь в основном поступает пиротехническая продукция китайского и польского производства. Контрафактная пиротехника не соответствует требованиям безопасности, не имеет сопроводительной документации, не прошла необходимых испытаний.