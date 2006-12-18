В Великобритании задержан предполагаемый "Джек-потрошитель"

37-летний мужчина арестован 18 декабря утром в своем доме, расположенном недалеко от города Ипсвич. Именно его полиция рассматривает как основного подозреваемого в убийстве пяти проституток в возрасте от 19 до 29 лет, тела которых были обнаружены в окрестностях города.В настоящее время подозреваемый находится в камере в полицейском отделении в Суффолке. Там он и будет допрошен. Расследованию этого громкого дела активно способствовали граждане Великобритании. По сведениям полицейских, с момента начала следствия они получили более 10 тысяч телефонных звонков с сообщениями. В расследовании были задействованы около 500 человек, также был привлечен Интерпол.