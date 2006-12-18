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В Бресте пресечена попытка реализовать фальшивую банкноту

18 декабря 2006 14:59
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Продавцу магазина показалась странной купюра, которой пыталась расплатиться покупательница. О предположении сразу сообщили в ближайший отдел милиции. Факт подделки купюры подтвердила и экспертиза. Во время допроса выяснилась, что поддельную банкноту номиналом в 50 тысяч белорусских рублей женщина получила из рук своего племянника.
Оборудование изъято, фальшивые деньги опечатаны. Ведется расследование. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, или сбыт поддельных денег", которая предусматривает наказание от 5 до 7 лет лишения свободы.
# происшествия

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