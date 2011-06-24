22-летний парень погиб на угнанном «Форде» в Могилевской области

Авария произошла примерно через 10 минут после сообщения хозяина об угоне. Причем последний в тот вечер поставил машину во дворе, оставив ключ в замке зажигания.

ДТП произошло сегодня ночью недалеко от города Горки на автодороге Кричев - Орша - Лепель. При выезде с второстепенной дороги на главную молодые люди, ехавшие на угнанном «Форд Мондео», не уступили машине той же марки.



В результате столкновения один из них - 22-летний парень - скончался на месте, а второй (26 лет) был доставлен в реанимацию в бессознательном состоянии. При этом оба не были пристегнуты ремнями безопасности. От удара молодые люди вылетели из сидений, и пока не понятно, кто же из них сидел за рулем, сообщает www.ctv.by со ссылкой на БелТА.

