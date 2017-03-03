Люди забудут со временем, а в моей жизни это останется: пострадавшая Оксана Витвер о трагедии в ТЦ «Европа»

Новости Беларуси. Пятнадцать лет лишения свободы. Сегодня в суде Московского района Минска вынесли приговор Владиславу Казакевичу.

Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Напомню, трагедия произошла 8 октября 2016 года. Молодой человек напал на посетителей столичного торгового центра. В качестве орудий расправы несовершеннолетний выбрал бензопилу и топор.

Татьяна Ревизоре:

Дело подростка, устроившего резню бензопилой, можно смело назвать одним из самых громких судебных процессов последних лет. Казакевич полностью признал свою вину, однако в содеянном так и не раскаялся.

Единственное о чем сожалеет парень, так это о том, что не смог забрать больше жизней.

Для оглашения приговора был выбран самый большой зал. Уж слишком многолюдно было еще во время заседаний. Бывшие однокурсники, десятки журналистов и, конечно, потерпевшие. Со стороны Владислава – только отец.

От комментариев мужчина отказался сразу. Мать Влада на оглашение приговора не пришла.

Виновен по нескольким статьям. Вердикт парень выслушивает очень спокойно. Впрочем, такое отсутствие эмоций едва ли кого-то удивило. Еще на первом заседании Казакевич, с жутким равнодушием, заявил – убивал, цитата: «Ради забавы».

Александр Александронец, потерпевший:

Я считаю приговор суда справедливым, объективным и по закону правильным. А по поводу мало или много, конечно, за такие преступления наказывать людей стоит гораздо серьезнее Но поскольку совершал он преступление в несовершеннолетнем возрасте ещё, так оно и есть.

15 лет лишение свободы – это максимально возможный срок для несовершеннолетнего.

Кроме того, Казакевич должен возместить моральный ущерб потерпевшим. Общая сумма компенсации составляет около двухсот двадцати тысяч рублей. Плюс материальный вред: еще тысяча.

Олег Буйленков, государственный обвинитель:

Сомнений в виновности и в том, что данное лицо подлежит именно такой ответственности сомнений не было. Данное уголовное дело должно быть принято во внимание тех органов, которые занимаются воспитанием именно в плане того, чтобы оказать какое-то влияние на человека, если у него возникают такие мысли – покончить жизнь самоубийством, при этом возникает идея, что это сделать не только с собой, но и в отношении других людей. Вот в этом вопросе действительно есть кому задуматься.

Покончить жизнь самоубийством юноша пытался несколько раз. Причем, еще в школе.

После очередной попытки суицида проходил лечение и даже временно состоял на учете в детском психиатрическом диспансере.

К слову, массовое убийство Казакевич задумал давно. В качестве орудий расправы несовершеннолетний выбрал бензопилу и топор. В тот день погибла 43-летняя продавец. Еще две женщины пострадали,

Оксана Витвер, пострадавшая:

Сегодняшний день он пройдёт, он закончится. Люди это все забудут со временем, пройдёт ещё какое-то время, у меня разработается рука, надеюсь что левая рука будет такая же как правая. Но все ровно в моей жизни это останется, это ужасно.

Дело Влада Казакевича – уникально в юридической практике Беларуси. Сегодня участники процесса надеятся, что первый подобный случай, так и останется единственным в истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.