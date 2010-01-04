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Любитель пиротехники лишился глаза

04 января 2010 14:03
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В начале рабочей недели по традиции подводят итоги прошедших выходных.

Хлопоты как обычно доставили петарды. Фейерверки трижды залетали в квартиры минчан, обошлось без пострадавших. А вот трое любителей пиротехники доставлены в больницы с травмами. Один из них потерял глаз.

Сотрудники милиции также отметили, что за праздники произошло в три раза меньше происшествий, чем в обычные дни.

Юрий Сорокин, начальник управления охраны и профилактики ГУВД Мингорисполкома:
– Новогодние мероприятия прошли без чрезвычайных происшествий. Также, ГУВД Мингорисполкома готово к проведению рождественских праздников. У нас есть все силы и средства, чтобы обеспечить охрану общественного порядка.

# происшествия # Взрыв пиротехники, фейерверк

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