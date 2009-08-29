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Из-за аттракциона пострадали 88 человек

29 августа 2009 09:02
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Бывшему директору горнолыжного центра в Мозыре грозит пять лет колонии

Перечень травм, полученных во время посещения аттракциона, выглядит как хирургический справочник - от разбитого носа, переломов рук, ног и позвоночника до кровоизлияния в мозг. Обвинение директору комплекса в служебной халатности прокуратура предъявила еще в 2007 году, потом дело было приостановлено, и завершилось расследование только этой весной.

Если суд установит, что виной всем несчастьям стала служебная халатность директора, он может получить до пяти лет лишения свободы. Когда ждать приговора, никто не прогнозирует: процесс обещает быть долгим, пишет «КП».

# происшествия # Аттракционы

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