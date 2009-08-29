Бык копытами и рогами убил хозяев

Пенсионеры не хотели продавать животное, потому что на нем можно было заработать.

- С сорванной цепью на шее гулял бык. А возле входа в сарай валялась тросточка, с которой обычно ходила соседка, - рассказывает «КП» сельский учитель Анатолий Владимирович. - А в правом углу хлева я увидел Семена и его супругу. Они лежали валетом, совсем рядом друг к другу.

- У 74-летнего мужчины в левом боку нашли большую рваную рану. По всему телу супругов - кровоподтеки, ссадины. Как показала экспертиза, пенсионеры скончались от множественных переломов ребер и травм легких, - рассказывает Павел Осинцев, следователь Кировской районной прокуратуры. - Сейчас проводится проверка.

По предварительной версии, бык убил хозяев копытами и рогами.

Пенсионеру советовали раньше продать животное, но он сказал, что потерпит до осени. Он приносил ему прибыль. Односельчане говорили, что к быку часто приводили коров для осеменения.