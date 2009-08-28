Электробунт: бытовая техника выведена из строя

В Гомеле из-за перепада напряжения в электросети взрывались телевизоры и горели квартиры.

Электробытовой хаос царил более суток в одном из микрорайонов Гомеля. 6 многоэтажных домов подверглись атаке высокого напряжения. Из-за аварии на трансформаторной подстанции в бытовую сеть было подано напряжение в 380 вольт. От скачка напряжения большинство электроприборов включенных в сеть пришли в негодность. Не обошлось и без более тяжёлых последствий.

Причиной аномального поведения электроприборов стало ЧП на трансформаторной подстанции ,питавшей 6 девятиэтажных домов.

- В центр оперативного управления стали поступать звонки о массовом выходе из строя электроприборов, а затем и о пожаре по улице Осипова, - Руслан Габрилев, пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС.

В квартире Корниловых электробытовой бунт вообще перерос в пожар. После взрыва телевизора загорелись новый компьютер и мягкая мебель. Выжившие после пожара электроприборы к эксплуатации. не пригодны. Да и сама квартира от огня серьезно пострадала.

- Обращались в ЖКУ - обещали помочь с ремонтом. Но дело не только в ремонте, здесь же жить надо как-то, - Юрий Корнилов погорелец.

- У меня все сгорело, ничего не осталось. На осень и на зиму одевать нечего, - Валентина Корнилова погорелец.

Семья Корниловых больше других пострадала от высокого напряжения. Еще по меньшей мере 40 человек лишились своих бытовых электроприборов. Именно столько гомельчан пока обратились с заявлениями в местное ЖЭУ.

Одна из наиболее вероятных причин аварии на трансформаторной подстанции - износ оборудования. Но рассматриваются и другие версии. На месте ЧП работает комиссия, которая и назовёт виновного. А вот раскошеливаться за сгоревшие приборы придется коммунальщикам.

- Деньги будут возвращаться через ЖЭУ. Размер ущерба будет определяться следующим образом: приборы сдаются в ремонт, а документы об оплате ремонта представляются виновной стороне. Виновная сторона будет определена комиссией. Это займет 2-3 дня, - Василий Падашвелев, главный инженер КЖРЭУП «Сельмашевское».

Получается, чтобы возместить свой ущерб жителям района придется для начала изрядно потратиться. Стоимость ремонта одного телевизора колеблется от ста до трехсот тысяч рублей. А если сгорел еще и холодильник, то одной зарплатой не отделаешься.