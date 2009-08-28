Голый житель США захватил автобус

Полностью обнаженный американец захватил в четверг в городе Атланта, штат Джорджия, школьный автобус с детьми.

Сообщается, что мужчина был с обнаженным торсом и оказался голым, когда пытался скрыться от очевидцев.

По данным полиции, во время одной из остановок 23-летний Аррис Питмон проник в кабину водителя через открытое окно, выгнал водителя, после чего взял управление транспортным средством в свои руки. Водитель убежал в салон. В автобусе находилось около десятка школьников.

Проехав около одного километра, Питмон вступил в словесную перепалку с одним из школьников. Затем он покинул водительское место, желая выяснить отношения с пассажиром.

Автобус в это время продолжал двигаться, один из школьников попытался взять управление в свои руки, однако автобус врезался в стену и съехал с дороги. В результате аварии несколько человек получили ранения, все они госпитализированы.

По словам очевидцев, школьники выпрыгивали из автобуса через аварийный выход с криками: "Помогите, автобус кто-то захватил!". После чего очевидцы ДТП обезвредили на месте захватчика.

Причины, побудившие молодого человека захватить автобус в обнаженном или полуобнаженном виде, устанавливаются, сообщает Newsru со ссылкой на AP и CNN.