Контрразведчики изъяли арсенал вертолетных пулеметов и пушек

Арсенал авиационных пулеметов и авиационных пушек изъяли сотрудники КГБ у жителя Поставского района Витебской области

На приусадебном участке жителя одной из деревень Поставского района сотрудники управления военной контрразведки КГБ обнаружили восемь авиационных пулеметов ЯкБ-12,7 и две авиационные пушки ГШ 2/30, которые являются вооружением боевых вертолетов Ми-24 и Ми-24П.

Житель деревни Роди пояснил, что оружие он нашел вблизи бывшего военного аэродрома, на котором базировалась вертолетная воинская часть, выведенная в Россию в начале 1990-х годов. Как выяснилось, мужчина знал, что найденные им предметы являются оружием, однако сообщить о своей находке в правоохранительные органы не спешил, передает БЕЛТА.