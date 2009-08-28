Пропавшую девочку нашли через 18 лет

В США нашли пропавшую в 1991 году Джейси Ли Дагард. Тогда ей было 11 лет.

Девочка шла к автобусной остановке, на нее набросились двое мужчин, затащили ребенка в автомобиль и скрылись.

Главному подозреваемому, 58-летнему Филиппу Гарридо, уже предъявлено обвинение в похищении человека, сексуальном насилии и растлении несовершеннолетней. На его след вышли случайно. Джейси Ли Дагард родила от своего похитителя двоих детей, которые не ходили в школу и практически не бывали на улице.

Сейчас 29-летняя женщина вернулась в семью. Радость родственников сложно представить, они уже и не надеялись увидеть ее живой.