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Фото. Снегопады в Европе

01 февраля 2010 20:39
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В Германии задержаны и отменены десятки авиарейсов. Резко возросло количество аварий.

Только в Северной Рейн-Вестфалии за сутки зарегистрировано 300 ДТП. В некоторых районах не ходит общественный транспорт. Дорожные службы рекомендуют населению по возможности воздержаться от поездок.

Фото. Европа сражается со снежной стихией

Фото. Европа сражается со снежной стихией

А в Дании со стихией борется военная техника. Снегоуборочные машины с заносами не справляются. В некоторых районах высота сугробов достигает полуметра.

Фото. Европа сражается со снежной стихией

Фото. Европа сражается со снежной стихией

Морозно и снежно и в Финляндии. Власти Хельсинки попросили горожан выйти на улицы с лопатами. Коммунальщики не успевают расчищать дороги. В городе немало узких улиц и даже спасателям сложно добраться к месту происшествия.

Фото. Европа сражается со снежной стихией

Фото. Европа сражается со снежной стихией

В одном из регионов Словакии из-за снегопадов объявлен режим чрезвычайной ситуации.

 

# происшествия # Погода # Фотофакт

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