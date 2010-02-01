Фото. Снегопады в Европе

В Германии задержаны и отменены десятки авиарейсов. Резко возросло количество аварий.

Только в Северной Рейн-Вестфалии за сутки зарегистрировано 300 ДТП. В некоторых районах не ходит общественный транспорт. Дорожные службы рекомендуют населению по возможности воздержаться от поездок.

А в Дании со стихией борется военная техника. Снегоуборочные машины с заносами не справляются. В некоторых районах высота сугробов достигает полуметра.

Морозно и снежно и в Финляндии. Власти Хельсинки попросили горожан выйти на улицы с лопатами. Коммунальщики не успевают расчищать дороги. В городе немало узких улиц и даже спасателям сложно добраться к месту происшествия.

В одном из регионов Словакии из-за снегопадов объявлен режим чрезвычайной ситуации.