Водонапорная башня рухнула в Могилевской области

Водонапорная башня обрушилась в деревне Пригани Круглянского района Могилёвской области. В результате половина жителей населённого пункта осталась без водоснабжения.

В доме Николая Шрубенко вода пропала ещё две недели назад. Для рачительного хозяина это стало настоящей катастрофой. В хлеву– корова, свиньи, а с недавнего времени ещё и девять поросят прибавилось. Всех напоить нужно. А это с десяток полукилометровых рейсов. Ни колодца, ни работающей колонки рядом нет.

Почему в деревне пропала вода, выяснилось только сейчас. Местная водонапорная башня, служившая верой и правдой сельчанам более 40 лет, сегодня сложилась словно карточный домик. Как оказалось, аномальный минус превратил всю воду в лёд. Стоило только потеплеть – башня разлетелась на куски.

Александр Иванушенко, заместитель председателя СПК «Комсеничи» Могилевской области:

— Когда башня наполнилась водой, сработала автоматика и подача воды закончилась. Она начала замерзать. Здесь наверно тонны три льда.

ЧП произошло ночью. Буквально за считанные секунды действующая водонапорная башня превратилась в груду искорёженного металла. Многие жители деревни до сих пор остаются без воды.

В местном хозяйстве разводят руками . Внешнего обледенения башни не было. Основной причиной обрушения считают её изношенность. Поэтому восстанавливать её не собираются. Сейчас главная задача – возобновить водоснабжение в деревне.

Андрей Роговицкий, начальник Круглянского районного отдела по ЧС

— Работы продолжаются. Радует, что в населённом пункте есть колодцы.

Пока одна половина деревни берёт воду из колодцев, остальные её жители с тревогой посматривают на соседнюю водонапорную башню. Она уже вся покрыта льдом – снаружи. Если ничего не предпринять, то и до очередного ЧП недалеко. Потому в деревне Пригани водой сегодня запасаются впрок.