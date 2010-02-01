В театре Константина Райкина на постановке Шекспира произошла драка

Сразу после начала спектакля по пьесе Шекспира «Король Лир» в московском театре «Сатирикон» между группой опоздавших к началу представления зрителей и охранниками произошла потасовка, в результате которой сломали входную дверь.

«Мы поехали в театр, но из-за пробок опоздали примерно на семь минут. Я увидел несколько десятков людей, ходивших от одного конца здания до другого, сам дошел до дверей, где якобы должен был сидеть администратор, но там никого не было. Тогда народ отправился за сатисфакцией к главному входу», — приводит РИА Новости рассказ одного из опоздавших зрителей по имени Сергей Черкасов.

По его словам, охрана отказалась впускать зрителей в здание театра, мотивируя свои действия правилами «Сатирикона», где после третьего звонка в зал вход запрещен.

Пресс-служба театра, в свою очередь, подтвердила факт инцидента, заявив, что охранники «долго и вежливо объясняли опоздавшим зрителям правила театра, согласно которым после третьего звонка вход в зрительный зал запрещен, но среди зрителей оказались весьма агрессивно настроенные личности, которые, не слушая объяснения, рвались внутрь, в результате чего сломали дверь и вызвали естественную реакцию охраны, которая должна была защищать двери театра».

Версия пострадавшего зрителя несколько отличается: «Они начали хамить, отсылать нас. Мы просили пригласить к главному входу администратора, но они только захлопывали двери у нас перед носом. Там был пожилой человек, которого просто вытолкали, он дернул дверь, директор театра заявил, что ее выломали, хотя на самом деле просто слетел доводчик. Ну а дальше вышел молодой человек в синей рубашке, который никак не представился, и началось рукоприкладство», — сообщил собеседник агентства, который заснял все происходящее на камеру в телефоне и выложил в своем блоге.

Лишь по истечении получаса представитель администрации «Сатирикона» вмешался в скандал, предложив либо вернуть опоздавшим деньги за билеты, либо переписать эти билеты на другой день. В пресс-службе театра отмечают, что «всем опоздавшим дана возможность посетить спектакль „Король Лир“ в другой день», сообщает GZT.ru.