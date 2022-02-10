Две аварии с микроавтобусами в Минской области. Водители не смогли удержать управление

Новости Беларуси. Микроавтобус с пассажирами перевернулся под Логойском, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Известно о двух пострадавших. Происшествие случилось на 34-м километре автодороги Минск – Витебск.
Новости Беларуси. Микроавтобус с пассажирами перевернулся под Логойском, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Известно о двух пострадавших. Происшествие случилось на 34-м километре автодороги Минск – Витебск.
Водитель, который ехал в направлении северной столицы, не справился с управлением и машина опрокинулась. В салоне находились семь пассажиров. По предварительной информации, одну женщину забрала скорая помощь. Еще один человек обратился к медикам сам. Также известно, что микроавтобус заказной. Люди наняли его для поездки из Минска в Логойск. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.
А в Минском районе микроавтобус с пассажирами снес дорожное ограждение и вылетел в кювет. Происшествие случилось на 26-м километре автодороги Р58 Минск – Калачи – Мядель. За рулем авто был 54-летний водитель. Он не учел состояние дорожного покрытия, сложные погодные условия и не справился с управлением. В салоне Mercedes было шесть пассажиров. По предварительной информации, в медицинское учреждение доставлены двое из них.