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Две аварии с микроавтобусами в Минской области. Водители не смогли удержать управление

10 февраля 2022 21:26
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Новости Беларуси. Микроавтобус с пассажирами перевернулся под Логойском, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Известно о двух пострадавших. Происшествие случилось на 34-м километре автодороги Минск – Витебск.

Две аварии с микроавтобусами в Минской области. Водители не смогли удержать управление-1

Водитель, который ехал в направлении северной столицы, не справился с управлением и машина опрокинулась. В салоне находились семь пассажиров. По предварительной информации, одну женщину забрала скорая помощь. Еще один человек обратился к медикам сам. Также известно, что микроавтобус заказной. Люди наняли его для поездки из Минска в Логойск. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.

Две аварии с микроавтобусами в Минской области. Водители не смогли удержать управление-4

А в Минском районе микроавтобус с пассажирами снес дорожное ограждение и вылетел в кювет. Происшествие случилось на 26-м километре автодороги Р58 Минск – Калачи – Мядель. За рулем авто был 54-летний водитель. Он не учел состояние дорожного покрытия, сложные погодные условия и не справился с управлением. В салоне Mercedes было шесть пассажиров. По предварительной информации, в медицинское учреждение доставлены двое из них.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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