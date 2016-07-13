Девочка, катаясь с горки, зацепилась одеждой за перила, и стала задыхаться

Новости Беларуси. Следственный комитет Беларуси завершил проверку по факту гибели шестилетней девочки в Минске. Её результаты показали, что ребенок задушил себя шнурком от капюшона. Смерть наступила в результате асфиксии.

Противоправных действий в отношении девочки не совершалось.

Напоминаем: всё это произошло в мае в одном из дворов Фрунзенского района столицы. Девочка, катаясь с горки, зацепилась элементом одежды за перила, в результате чего стала задыхаться. Её, лежащую без движения, заметили прохожие и вызвали скорую. Однако спасти жизнь не удалось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

В ходе следствия проверялись различные версии, в том числе и криминального характера. Но установлено, что преступных посягательств на жизнь девочки не было. Из показаний родственников установлено: девочка увлекалась завязыванием шнурков, бантиков на различные предметы. В данном случае это сыграло ключевую роль в трагедии.