Шестилетняя девочка задушила себя шнурком от капюшона на детской площадке в Минске

Новости Беларуси. Девочка любила привязывать шнурки от одежды к различным предметам. Это и привело к трагедии. Напомним, несчастный случай произошел в мае.

Шестилетнюю девочку, лежащую без сознания на детской площадке,

обнаружили в одном из дворов на улице Ольшевского. В тяжелом состоянии ребенка доставили в больницу. К сожалению, врачи оказались бессильны (здесь подробности трагедии).

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Управлением Следственного комитета по г.Минску завершена доследственная проверка по факту гибели шестилетней девочки во Фрунзенском районе столицы в мае текущего года. Следствием установлено, что смерть ребенка наступила в результате прерванной механической асфиксии от сдавления органов шеи шнурком от капюшона. Противоправных действий в отношении девочки не совершалось.