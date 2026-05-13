КГК пресек канал поставки контрафактных импортных удобрений

Сотрудники Комитета госконтроля Беларуси пресекли масштабный канал поставки контрафактных минеральных удобрений.
Закупка «пустышки» осуществлялась сельхозорганизациями в различных регионах. Поставщики требовали стопроцентную предоплату, хозяйствам приходилось брать кредиты для оплаты.
Как сообщается, у фирмы отсутствовали обязательные документы, однако имелись фиктивные товарные накладные и фальшивые сертификаты качества. Лабораторный анализ показал, что вместо минеральных удобрений реализовывался мел.