Снаряд времен ВОВ найдены в поле в Ивановском районе во время земляных работ

На территории Ивановского района в ходе полевых работ обнаружен снаряд периода Великой Отечественной войны, информирует УВД Брестского облисполкома.

Председатель одного из сельхозпредприятий сообщил об обнаружении боеприпаса вблизи д. Рудск. Правоохранители оцепили территорию, далее туда прибыла саперно-пиротехническая группа в/ч 92616.

Сообщается, что найденный объект – 152 мм снаряд времен Великой Отечественной войны. Снаряд – уничтожен.

Милиция напоминает, что при обнаружении опасных боеприпасов их каким-либо образом трогать нельзя. В такой ситуации следует обратиться в правоохранительные органы.

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Фото: сайт УВД Брестского облисполкома