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Ближайшие общенациональные забастовки французских профсоюзов запланированы на 28 октября и 6 ноября

22 октября 2010 08:44
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Это заявление прозвучало после того, как Николя Саркози в очередной раз подтвердил намерение увеличить возраст выхода на пенсию до 62 лет.

Французский президент призвал Сенат в срочном порядке утвердить проект реформы. Впрочем, пройдет ли голосование сегодня — неизвестно. Заседание уже несколько раз переносили.

Масштабные выступления против пенсионной реформы продолжаются во Франции уже больше недели. Не работают практически все нефтеперерабатывающие заводы. Ежедневно манифестанты блокируют подъезды к аэропортам и другие важные объекты. Затруднено движение транспорта. Убытки от забастовок во Франции уже превысили миллиард евро.

# происшествия # Фотофакт

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