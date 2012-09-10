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Белорус, владелец торгового центра, погиб в Псковской области при попытке запустить фейерверк

10 сентября 2012 18:57
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Новости России. Тело 51-летнего гражданина Республики Беларусь найдено 10 сентября во дворе одного из домов по Лазавицкой набережной в Великих Луках, сообщает ctv.by со ссылкой на Следственный комитет России по Псковской области.

По предварительным данным, мужчина погиб в результате сработавшего пиротехнического изделия, которое он попытался запустить во время празднования дня рождения своей знакомой.

Как сообщает РИА Новости, погибший – владелец торгового центра в Беларуси.

По факту гибели белоруса Следственным комитетом Псковской области проводится проверка.

# происшествия # Взрыв пиротехники, фейерверк

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