Белорус, владелец торгового центра, погиб в Псковской области при попытке запустить фейерверк

Новости России. Тело 51-летнего гражданина Республики Беларусь найдено 10 сентября во дворе одного из домов по Лазавицкой набережной в Великих Луках, сообщает ctv.by со ссылкой на Следственный комитет России по Псковской области.

По предварительным данным, мужчина погиб в результате сработавшего пиротехнического изделия, которое он попытался запустить во время празднования дня рождения своей знакомой.

Как сообщает РИА Новости, погибший – владелец торгового центра в Беларуси.

По факту гибели белоруса Следственным комитетом Псковской области проводится проверка.