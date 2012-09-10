80-летняя бабушка заблудилась в лесу и прошла 10 км в поисках дома

В Витебской области только за одни выходные заблудились 6 грибников. А в лесах Городокского района спасатели за последние дни отыскали четверых заблудившихся. 80-летняя бабушка двое суток провела в лесу, прошла 10 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Савицкий, начальник Городокского РОЧС:

Выехало 14 человек Городокского РОЧС, 16 человек РОВД, а также местное население, которое хорошо знает местность. Ее искали в течение целого дня, разбились на 3 группы. Только в самый последний момент обнаружили ее в 10 км от ее родной деревни. Это говорит о том, что даже местные жители в своих местах могут заблудиться. Поэтому хотелось бы пожелать, не зная лес, далеко не заходить.

Любителям лесных даров спасатели советуют одеваться поярче, не отходить далеко от дороги, надеяться не только на компас, а обязательно брать с собой мобильный телефон.