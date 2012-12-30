Автобус с минчанами застрял в австрийских Альпах

Новости Беларуси. Группа белорусских туристов застряла в австрийских Альпах. Автобус сломался ночью при переезде из Вены в Пизу. В нем было 39 человек. Все минчане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местная полиция сработала быстро - сломанный автобус отбуксировали до ближайшего пункта с магазином. Как сообщили в турфирме, ситуация под контролем. Ее решением занимается директор фирмы, который сейчас находится в Австрии.

Ярослав Хмыль, первый секретарь посольства Республики Беларусь в Республике Австрии:

Мы связались с представителями туристической фирмы, которая занимается доставкой наших туристов в Италию. Автобус прибыл. Туристы успешно загрузились и продолжат свое путешествие в Италию. В посольстве и в Министерстве иностранных дел отслеживают ситуацию. В случае каких-либо других происшествий мы будем своевременно реагировать. В данном происшествии никто не пострадал - все живы, здоровы.