Авария в Молодечно: нетрезвый водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе

Новости Беларуси. За период с 26 по 28 марта в Минской области произошло свыше 100 ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В четырех из них пострадали четыре человека.

В субботу, 27 марта, на 58-м километре автодороги М6 Минск – Гродно 46-летний житель Воложина отвлекся от управления автомобилем и наехал на барьерное ограждение. С тяжелыми травмами его доставили в реанимацию.