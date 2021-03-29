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Авария в Молодечно: нетрезвый водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе

29 марта 2021 13:42
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Новости Беларуси. За период с 26 по 28 марта в Минской области произошло свыше 100 ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В четырех из них пострадали четыре человека.

Авария в Молодечно: нетрезвый водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе-1

В субботу, 27 марта, на 58-м километре автодороги М6 Минск – Гродно 46-летний житель Воложина отвлекся от управления автомобилем и наехал на барьерное ограждение. С тяжелыми травмами его доставили в реанимацию.

Авария в Молодечно: нетрезвый водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе-4

А в Молодечно 47-летний местный житель, управляя автомобилем Citroen, совершил наезд на пенсионерку. Выяснилось, что водитель был пьян. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С тяжелыми травмами она доставлена в больницу. Всего в нетрезвом состоянии с 26 по 28 марта задержаны 33 водителя.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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