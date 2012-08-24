41-летний мужчина разбился, катаясь на лыжероллерной трассе в Минске

Новости Беларуси. Трагедия произошла в минувший четверг в Минске. 41-летний мужчина погиб, катаясь на роликах на лыжероллерной трассе на проспекте Победителей. По предварительной версии, внезапно ему стало плохо, он упал и ударился головой об асфальт. Мужчина скончался еще до приезда скорой помощи.

Александр Герасимов, официальный представитель Управления Следственного комитета Беларуси по Минску:

Мужчина катался на роликовых коньках по лыжероллерной трассе. Во время тренировки он почувствовал себя плохо и упал, ударившись головой об асфальт – такова предварительная версия следствия.



Следственный комитет проводит проверку по факту гибели минчанина на лыжероллерной трассе. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Погибший являлся сотрудником одной из телефонных станций столицы. По словам родственников, мужчина на здоровье не жаловался, вёл здоровый образ жизни. У погибшего осталось двое сыновей – 13 и 6 лет.

На лыжероллерной трассе в Веснянке возле проспекта Победителей регулярно получают травмы любители роликов, велосипедисты и прохожие. Трагедия произошла на трассе 5 июля: молодая девушка упала с велосипеда при спуске 5-километровой трассы. В результате падения она получила тяжелую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, острую эпидуральную гематому лобно-височной области, острые гематомы над правым и левым полушариями, перелом свода и основания черепа, вывих первого и второго шейных позвонков, а также перелом ключицы со смещением. 5 июля была проведена операция.

Начальник отдела лыжероллерной трассы футбольного клуба «Минск» отмечает, что причина повышенного травматизма на трассе – безответственное отношение отдыхающих к своей же безопасности, сообщает ctv.by со ссылкой на tut.by.

Константин Калиновский, начальник отдела лыжероллерной трассы футбольного клуба «Минск»:

Я добился, чтобы на трассе были установлены знаки, указывающие на то, что на лыжероллерной трассе запрещено кататься на велосипеде, находиться пешеходам. Но проблема безопасности на трассе все еще актуальна. Трасса достаточно пологая, скорее обучающая. Там всего два относительно больших спуска: в начале и на другой ее части.

Выходом из сложившейся ситуации Константин Калиновский видит установку на всей протяженности лыжероллерной трассы ограждения с пропускным режимом.

Константин Калиновский, начальник отдела лыжероллерной трассы футбольного клуба «Минск»:

Скорее всего, ограждение не установят, потому что таких объектов в городе много, а бюджет не резиновый.

Однако заместитель начальника управления физической культуры и спорта Мингорисполкома отмечает, что меры по вопросу устранения опасных участков на лыжероллерной трассе будут приняты в том случае, если собственник трассы обратится в Мингорисполком с предложением об установке ограждения.

Светлана Демешко, заместитель начальника управления физической культуры и спорта Мингорисполкома:

Что касается ограждения: есть собственник лыжероллерной трассы, который отвечает за вопросы безопасности этого объекта. Если он обратится к нам с предложением об установке забора, мы будем его рассматривать.